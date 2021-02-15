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لبنان
هل يتحرك الشارع دفاعا عن لقمة العيش؟
Lebanon 24
15-02-2021
|
12:47
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أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol، في بيان، انه "سبق لنا وحذرنا ورفعنا الصوت عندما اقدمت المستشفيات الخاصة على ابتزاز المضمونين والموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة وغيرهم من الصناديق الضامنة. وعليه نطالب القضاء المالي بالتحرك فورا من اجل وقف عملية السرقة الموصوفة هذه في قطاع مستوردي الادوات الطبية والادوية، وكذلك فتح ملفات فواتير المستشفيات الخاصة".
واشار الى ان "عملية النهب هذه في ظل الازمة الصحية ربما تكون قد ادت بحياة العديد من المرضى لدفع الفروقات المالية التي كانت وما زالت تطلب منهم قبل الدخول الى المستشفيات، وقد ظهر ذلك في عدد من حالات الوفيات ومنها اطباء حتى. وان هذا الموضوع يعدنا الى ما جرى من قبل في سعر ربطة الخبز والطحين الذي نهب من قبل كرتل الافران ان في مساعدات الطحين او في وزن ربطة الخبز، وهنا نعدد ونذكر في المطالبة باعادة سعر ربطة الخبز الى وزنها وسعرها السابق.
كما نطلب وزارة العمل التحرك لتفتيش الافران ووزارة الاقتصاد بالعودة عن قرار رفع سعر ربطة الخبز وتشكيل لجنة لدراسة كلفة الخبز". ودعا الى "التحرك للجم اصحاب مولدات الكهرباء في سعر الاشتراكات وسعر الكيلووات".
وختم: "نظرا لاستمرار الازمة العامة وازمة الكورونا ولعدم قيام السلطة بواجباتها من اجل حل الازمة العامة وخصوصا موضوع الاقتصاد ووضع حد لفلتان الاسعار لكل المواد وخصوصا الاستهلاكية منها وازمة نهب المال العام، نجدد المطالبة من جميع القوى التضامنية والهيئات المدنية من اجل التحضير للتحرك في الشارع دفاعا عن لقمة العيش الكريمة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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