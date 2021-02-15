لبنان

قيادي بارز متخوّف ويوجه رسالة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2021 | 12:49
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تخوف قيادي بارز من أن تتسبب السجالات الحادة المتواصلة بين مناصري الأحزاب والتيارات السياسية على منصات التواصل الاجتماعي بمزيد من التشنج على الأرض على غرار ما حصل اخيراً في أكثر من منطقة.
وقال لمحدثه: اذا البلد مسكر والناس ملهية بالكورونا وما عم نقدر نضبط جمهورنا ، فكيف بس يرجع يفتح البلد؟
وأضاف "مسؤولية كل الاحزاب تحاول تضبط مناصرينا والا الخطر الكبير جايي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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