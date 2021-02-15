"اخيرا وجد دوره"

علق قيادي سابق في تيار سياسي بارز على الدور الاساسي الذي يقوم به احد المستشارين الجدد الى جانب رئيس هذا التيار.

وقال "لقد صبر هذا الرجل على الظلم والاستبعاد كثيرا، لكن اليوم بات مقررا رئيسياً.. وأخيراً وجد دوره"