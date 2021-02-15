لبنان

القصيفي: للاعلاميين والمصورين الاولوية في تلقي اللقاح

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:54
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أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن "الاعلام يقوم بدور كبير في هذه المرحلة بالتوعية من مخاطر جائحة كورونا وتترتب عليه مسؤولية كبيرة في اختيار الاختصاصيين للتحدث عن المضمون".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب الاطباء، توجه القصيفي الى وزير الصحة حمد حسن والدكتور عبد الرحمن البزري ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد بأن
"هناك تعهدا بأن يكون للاعلاميين والمصورين الاولوية في تلقي اللقاح لاننا مدرجون في لائحة منظمة الصحة من ضمن فئة خط المواجهة الامامي".
 
وتابع :" كما يتعامل الاعلام معكم من دون حدود عليكم ان تتعاملوا معه بالمستوى نفسه وكان يجب ان يخطط لتكون نسبة التلقيح 90% لا 50% وتعريض الـ50% الاخرى لخطر الفيروس”، مضيفا :” لا تنسوا الاعلاميين او تميزوا بين اللبنانيين بل وفّروا اللقاح للجميع".
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