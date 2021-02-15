الجيش: طيران العدو الاسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 14/ 2/ 2021 الساعة 12.30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 13.15 من فوق بلدة يارون.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".واعلنت في بيان ثان، انه "بتاريخ 14/ 2/ 2021 اعتبارا من الساعة 13.35 ولغاية الساعة 23.50 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".