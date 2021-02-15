اقتراح قانون يهدف إلى تمديد العمل برخص السوق

تقدم النائبان عن تكتل الجمهورية القوية: عماد واكيم وأنيس نصار، باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى "تمديد مهلة العمل برخص السوق الخصوصية والعمومية التي انتهت صلاحيتها لكون قرارات الاغلاق الكامل المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، شملت مصلحة تسجيل السيارات. وعليه تعذر على المواطنين التنقل لتأمين المستندات اللازمة لتجديد رخص السوق المنتهية صلاحيتها ما حال دون إمكانية تجديدها".