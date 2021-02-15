تمارين تدريبية للجيش في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17,16 و18/ 2/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 13.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي - طرابلس، تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة بواسطة الذخيرة الحية".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 15 / 2 / 2021 ولغاية 26 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثالث، اشارت الى انه "بتاريخ 15/ 2/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".كما اصدرت بيانا آخر، افادت في خلاله ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 17 / 2 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 21.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة واستخدام متفجرات".واعلنت في بيان خامس، انه "لغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".وفي بيان سادس، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 15 و19 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".كما اصدرت بيانا سابعا اعلنت فيه انه" لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".كذلك اصدرت بيانا ثامنا اشارت فيه الى ان "وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية".وفي بيان آخر، اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات".وختاما اعلنت ، ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18 / 2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة"