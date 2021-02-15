سرقا سيارة وحاولا الفرار بها مقابل 5 ملايين ليرة.. ماذا حصل بعدها؟ (صور)

صدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامة البلاغ التالي:قُرابة السَّاعة الخَامِسة والنُّصف من فَجر تاريخ 13-2-2021، ضَبَطَ عَنَاصر حاجِز ضَهْر البَيدر سيَّارة مَسروقة مِن نوع "كيا – ريو" لون جردوني، يَقُودها: -ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني) ويُرافِقه شَقِيقه: -ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٢).بالتّحقيق مَعهما من قِبل مَخفر ضَهْر البَيْدَر، اعتَرَفا أنّهما سَرَقا السَيّارة عند مُنتصف اللَّيل مِن مَحَلَّة الجديدة – سِدّ البَوشريِّة، لِصالح شخص يُدعى: (ر. م.) مَجهول باقي الهويّة مِن بلدة الكواخ – الهرمل، وذلك مُقابل مَبلَغ خَمسَة ملايين ليرة لبنانية، يَستَلِمونَها مِنهُ في الكواخ، بعد أن يُسلِّما السَيّارة إلى شخصٍ مِن قِبله في بَلدة بريتال.سُلِّمَت السَيّارة إلى مالِكَتِها، التّحقيق جارٍ بإشراف القَضاء المُختَصّ، والعمل مُستَمِرّ لِتوقيف بَاقي المُتورِّطين.