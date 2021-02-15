لبنان

"رواد الحقوق" ومحامون يتابعون ملفات الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ

Lebanon 24
15-02-2021 | 13:21
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يتابع المحامون طارق الحجار، فاروق المغربي، مازن حطيط وحسام الحاج المسار العدلي للمذكرة التي تقدموا بها الأسبوع الماضي الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وذلك بوكالتهم عن ضحايا أجانب من جنسيات فلسطينية وسورية ومصرية سقطوا في الإنفجار.
وطلب المحامون الأربعة الإدعاء على المديرة الحالية لشركة "سفارو ليمتيد" مارينا بسيلو من الجنسية القبرصية والمديرة السابقة غريتا بيليان من الجنسية الليتوانية، واستجوابهما وتحديد هوية أصحاب الشركة الحقيقيين.
وكانت نقابة المحامين في بيروت قد وجهت كتاباً الى السلطات البريطانية طلبت بموجبه وقف تصفية الشركة المشار اليها والتي يلاحقها القضاء اللبناني بجرم شراء وإدخال شحنة نيترات الأمونيوم الى المرفأ.
وتأتي مبادرة المحامين الأربعة بالتوكل عن سبع عائلات أجنبية، وهو عدد مرشح للإرتفاع، بالتعاون مع نقابة المحامين وبالتنسيق مع جمعية "رواد الحقوق" التي تعنى بالعمل الدفاعي الحقوقي لمكتومي القيد وعديمي الجنسية واللآجئين والفئات المجتمعية المعدومة و المهمشة.
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