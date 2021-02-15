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لبنان
مشروع برنامج الأمان الاجتماعي على طاولة البحث
Lebanon 24
15-02-2021
|
13:23
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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا مخصصًا للبحث بمشاريع البنك الدولي في لبنان، بحضور الوزراء زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفية، طارق المجذوب، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي سروج كمار جاه والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد الاجتماع صرح المشرفية قائلًا: "اجتمعنا اليوم برئاسة دولة الرئيس البروفسور حسان دياب وحضور عدد من الوزراء ومشاركة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي السيد سروج كمار جاه، واستعرضنا التحضيرات الضرورية لمواكبة تحقيق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي عشية مناقشته في اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب غدًا.
لقد أنجزنا في اجتماعنا اليوم وضع الهيكلية المطلوبة بالإتفاق مع البنك الدولي لإدارة وتنفيذ المشروع، تمهيداً لتشكيل هذه الإدارة بعد إقرار المشروع في المجلس النيابي.
نقوم بواجباتنا لتأمين دعم المجتمع اللبناني من خلال مشروع برنامج الأمان الاجتماعي في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وجائحة كورونا.
هذا المشروع من الأولويات في هذه المرحلة، وستكون هناك شفافية مطلقة في إدارة وتنفيذ هذا المشروع.
لا ننسى أن هذه الحكومة مستقيلة وهي في وضع تصريف الأعمال، لكننا على الرغم من ذلك لم نتوقف عن العمل الدؤوب على مستوى الوزراء والعمل الوزاري. هذه الحكومة واجهت وتواجه تحديات كبيرة جدًا، وهي حقًا حكومة مواجهة التحديات، ولم نتهرّب من تحمّل مسؤولياتنا، بل إن هذه الحكومة التي هي في حالة تصريف أعمال، تصرّف الأعمال بأعلى درجة، لأن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة بأسرع وقت".
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