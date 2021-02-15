لبنان

بري عرض آخر المستجدات مع العريضي

Lebanon 24
15-02-2021 | 13:29
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق غازي العريضي، وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية
المصدر: الوكالة الوطنية
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نبيه بري

غازي العريضي

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