لبنان

ضاهر لعون والحريري: تنازلا من أجل شباب لبنان

Lebanon 24
15-02-2021 | 13:38
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 غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر":"بعد الوصول الى هذا الحائط المسدود في تشكيل الحكومة، أتمنى من فخامة الرئيس ميشال عون وكذلك الرئيس سعد الحريري التنازل المتبادل وذلك لإنقاذ ما تبقى.
تفاهمكما يوقف الانهيار المحتوم لهذا البلد وينقذه من إنفجار اجتماعي وأمني لن يستفيد منه سوى اعداء لبنان. من أجل شباب هذا الوطن تنازلا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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