بخاري وغريو استعرضا قضايا مشتركة

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري،اليوم،في مقر إقامته باليرزة،السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب استعراض القضايا ذات الإهتمام المشترك.