لبنان

50% من المواطنين سيحصلون على اللقاح هذا العام.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-02-2021 | 13:34
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أكد نقيب الأطباء شرف ابو شرف أن "اللقاحات حول العالم اثبتت الفعالية ضد فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "المعلومات التي يدلي بها من يحرّض الناس على عدم اخذ اللقاح كلها مغلوطة"

ولفت أبو شرف في مؤتمر صحافي إلى أن "تقنية الـ"rna" مستخدمة منذ 20 عاماً وتستخدم في محاربة السرطان ولا صحة لما يقال أنها تبقى في الجسم فهي تخرج منه بعد أسبوعين".
 
وأشار إلى أنّ "كميّات اللقاح التي تصلنا تدريجاً هذا العام تكفي لتلقيح 50 في المئة من المواطنين والباقون سيحصلون عليه العام المقبل"، داعياً الدولة إلى "اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بإدخال المزيد من اللقاح وتوفيره في الأسواق وفق المعايير والشروط المعتمدة عالمياً ليتمّ تلقيح أوسع الشرائح اللبنانية في أقرب وقت ممكن لتحصين المواطنين في وجه الجائحة".
 

وقال إنه "من الضروري جداً إعطاء اللقاح في أقرب وقت ممكن ولأقرب عدد ممكن للوصول إلى مناعة مجتمعية تفوق 80%"، معتبرا أن "التأخر بأخذ اللقاح قد يؤدي إلى تحورات جديدة في الفيروس قد لا يمكن السيطرة عليها مستقبلاً".
 
 
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