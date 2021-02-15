لماذا إمتعض "التيار" من هذا الإعلامي؟

علم "لبنان24" ان امتعاضاً كبيرا حصل داخل التيار "الوطني الحر" بعد إطلالة تلفزيونية لأحد الاعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري، والتي توجّه من خلالها الى "حزب الله" بأسلوب فيه الكثير من التحدي والفوقية، مشيراً الى ان التيار "الوطني الحر" لن يسكت طويلًا عن وقوف الحزب الى جانب حلفائه وتغاضيه عن أداء الرئيس المكلف سعد الحريري.واعتبرت المصادر ان هذا الموقف من وجهة نظر القيادة العونية ليس مطلوباً ابدا في هذه المرحلة، أو أقلّه من غير المقبول تظهيره بهذه الحدّة، خصوصا وان التيار يقف وحيدا من دون داعم له على المستوى السياسي سوى حلفه اليتيم مع "حزب الله" .