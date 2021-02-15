لبنان

جنبلاط تلقى اتصالا من بوغدانوف وتشديد على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
15-02-2021 | 14:37
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تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة و"ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في هذا المجال وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية."


وقد وجه بوغدانوف دعوة لزيارة موسكو إلى جنبلاط الذي وعد بتلبيتها "حال تلقيه التطعيم الخاص بوباء الكورونا وتوافر الظروف الصحية المناسبة".
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