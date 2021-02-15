لبنان

"اللقاء الأرثوذكسي" ينعي جورج عبيد: سيبقى ما سطّره يسكن في وجدان الأنطاكيين

Lebanon 24
15-02-2021 | 15:04
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نعى "اللقاء الأرثوذكسي" الزميل الأديب والصحافي، جورج عبيد، وقال أمين سر اللقاء، سمير نعيمه، في بيان: "أصوات الملائكة تستقبلك في حضن السيد، بصمت مؤلم ينتقل جورج عبيد الى جوار الرب، اختار دربه ليلتحق بالمسيح الذي عشقه حتى الثمالة.
يجف قلماً مشرقياً، ولكن سيبقى ما سطره يسكن في وجدان الانطاكيين. معك ابحرنا في الفكرِ النير للمتروبوليت جاورجيوس في كتابك "قراءة في فكر المطران جورج خضر".
كلماتك سترصف من جديد على اوراق الزمن، أحرفك يا جورج أسلوب أدبٍ مميزاً، مقالاتك، إن اختلفنا أم وافقناك الرأي ستظل تؤرخ لحقبة مريرة مرت على لبنان، سوف تقرأ الأجيال فكرٍ يمتاز بوفاءٍ لم يقابله وفاء.
نضالك في اللقاء الأرثوذكسي منذ التأسيس كان مميزاً و حماسياً، فحضورك في اللجان والهيئة كان له وقعا ونكهة خاصةً.
صوتك ما زال يصدح في الكنائس مرتلا لم يتعب من الترنيم، وكان الاحب اليك زمن الفصح فكان التزامك تترجمه حبٌ في تسبيح الرب و في مديح العذراء مريم.

يعود الى سوق الغرب صاحب الروح الطيبة والقلب المحب للحياة، ليرقد بسلام. فباسم اللقاء الارثوذكسي وأمينه العام مروان ابو فاضل نتقدم من والده و زوجته جومانا وابنه فادي وآل عبيد وأنسبائهم، ومن العائلة الارثوذكسية الكبيرة بأحر التعازي القلبية سائلين الله الرحمة لفقيدنا والعزاء لكل محبيه.

نودعك ايها المستحق بكلماتك وكتابتك هذه: "مشعاً كالنُّور، تختطفنا من جهلِ التعصُّب والإنغلاق في الحروفٍ، الى رحابة المسيح الكوني، المشرف على دين الانسانية، حيث تنتظره كل الاديان و الأُمم والشُّعوب".
فليكن ذكره مؤبدا، المسيح قام... حقا قام". 



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