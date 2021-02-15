جريصاتي ردا على موقع مستقبل ويب: كنت آمل بنقاش رصين

قال وزير الوزير السابق سليم جريصاتي، في بيان، ردا على ما ورد عبر موقع "مستقبل ويب" بعنوان "جريصاتي المفتن بإسم الجمهورية": "لن أرد على شتامي المستقبل ويب وأسيادهم وأبواقهم، وكنت آمل بنقاش رصين. يبقى أنهم يزعمون أنهم أوقفوا العد فيما أنهم جنسوا العدد، وأنهم أصحاب الإعتدال فيما أنهم حبسوا مشروع قانون الزواج المدني الإختياري الذي أقره مجلس الوزراء. ويبقى الشعب هو الحكم".