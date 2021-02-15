الإشتباه بشخص يتجول بطريقة مشبوهة ويقوم بالتصوير.. ما القصة؟

أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية من شعبة المعلومات في الأمن العام اشتبهت بأحد الأشخاص أثناء قيامه بتصوير بعض الأماكن في بلدة كفرشلان- الضنية ويتجول بشكل مشبوه.وبحسب المراسل، تبين أنه من الجنسية السورية ويدعى "ع.أ." ويقيم في بيروت علماً أنه لا يملك اوراقاً ثبوتية.وجرى توقيفه وتحويله للتحقيق.