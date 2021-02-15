لبنان

الإشتباه بشخص يتجول بطريقة مشبوهة ويقوم بالتصوير.. ما القصة؟

Lebanon 24
15-02-2021 | 15:34
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أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية من شعبة المعلومات في الأمن العام اشتبهت بأحد الأشخاص أثناء قيامه بتصوير بعض الأماكن في بلدة كفرشلان- الضنية ويتجول بشكل مشبوه.

وبحسب المراسل، تبين أنه من الجنسية السورية ويدعى "ع.أ." ويقيم في بيروت علماً أنه لا يملك اوراقاً ثبوتية.

وجرى توقيفه وتحويله للتحقيق.
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