خرجت من منزلها في صور ثم اختفت.. وهذا ما كشفه الوالد عن الهاتف

ادعى أمام فصيلة صور م. د. فلسطيني أن ابنته ن. مواليد 1985 خرجت من مكان عملها في صور من تاريخ 2021/2/13 ولم تعد الى منزلها الكائن في مخيم برج الشمالي وأن هاتفها مقفل.

وحضر المدعي الى مركز الفصيلة وصرح أنه اتصل برقم هاتف ابنته فأجابه شخص وأعلمه أنه عثر على الهاتف والأغراض الخاصة بابنته في محلة البص وطلب منه الحضور لتسليمه الهاتف والأغراض في المحلة، حيث انتقلت على الفور دورية من فصيلة صور مع المدعو م. الى المكان وبالاتصال على رقم هاتف ابنته تبين أنه مقفل ولم يحضر أحد لتسليم الأغراض والهاتف.

بمراجعة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب أشار بتسطير برقية الى شعبة المعلومات بغية تحديد المكان الجغرافي لرقم الهاتف العائد للمفقودة وترك المحضر مفتوح ومخابرته مجدداً عملاً بإشارته.