اعتصام أمام قصر العدل طالب باطلاق موقوفين وعدم تسييس القضاء

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من الحراك المدني نفذت اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت اعتراضا على التوقيفات التي تطال ناشطين في الحراك.

وحملت في الاعتصام لافتات ورددت شعارات طالبت بتحقيق العدل والعدالة وعدم تسييس القضاء ووقف الاعتقالات وتطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومحاسبة المسؤولين عن انفجار 4 آب في المرفأ.

وبعد الانتهاء من الاعتصام، توجه المشاركون الى أمام المحكمة العسكرية في المتحف للانضمام الى مجموعات أخرى من الحراك تنفذ اعتصاما للمطالبة باطلاق الموقوفين.