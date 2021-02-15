لبنان

اعتصام أمام قصر العدل طالب باطلاق موقوفين وعدم تسييس القضاء

Lebanon 24
15-02-2021 | 15:49
A-
A+
Doc-P-794100-637490019504563489.jpg
Doc-P-794100-637490019504563489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من الحراك المدني نفذت اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت اعتراضا على التوقيفات التي تطال ناشطين في الحراك.

وحملت في الاعتصام لافتات ورددت شعارات طالبت بتحقيق العدل والعدالة وعدم تسييس القضاء ووقف الاعتقالات وتطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومحاسبة المسؤولين عن انفجار 4 آب في المرفأ.

وبعد الانتهاء من الاعتصام، توجه المشاركون الى أمام المحكمة العسكرية في المتحف للانضمام الى مجموعات أخرى من الحراك تنفذ اعتصاما للمطالبة باطلاق الموقوفين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2021-02-15
17:31 | 2021-02-15
17:23 | 2021-02-15
17:20 | 2021-02-15
17:18 | 2021-02-15
17:13 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website