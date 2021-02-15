الريجي: ضبط كميات مهربة من التبغ والمعسل في عكار

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، فنفذ جهاز المكافحة التابع لها، عملية دهم في منطقتي تكريت وحلبا - عكار، ضبط فيها كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والتنباك المعسل، فصادرتها وسطرت محاضر بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص".