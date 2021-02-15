لبنان

اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج في شتورا وقطع الطريق الدولي ربع ساعة

Lebanon 24
15-02-2021 | 16:22
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نفذت جمعية أهالي الطلاب في الخارج اعتصاما في شتورا تخلله قطع للطريق الدولي لمدة 15 دقيقة احتجاجا على عدم تنفيذ القرار 193 المتعلق بالدولار الطالبي. وجال المعتصمون على المصارف العاملة في شتورا، حيث استقبلهم البعض منها فيما أقفل البعض أبوابه أمامهم.

وألقى عضو الجمعية سامي حمية كلمة حمل فيها السلطة اللبنانية "مسؤولية أبنائنا الذين وقعوا ضحية الإهمال وينامون في شوارع البلدان الغربية والاوروبية". وطالب بتطبيق قانون الدولار الطالبي وإلتزام المصارف به، وبضرورة فتح حسابات مصرفية ل600 عائلة، كي تتمكن من تحويل الدولار الطالبي لابنائها، مع رفضنا الاستدراج الى أماكن لا نرغبها، محملين السلطة والنواب المسؤولية".
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