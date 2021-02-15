توضيح من المكتب الاعلامي للرئيس لحود عن بيان قديم أعيد توزيعه

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد اميل لحود البيان الآتي:

نشر على عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بيان قديم للرئيس لحود أعيد توزيعه على أساس أنه صادر اليوم.

لذا، مع تأكيدنا على تمسكنا بمواقفنا التي لا تتغير موسميا، نشير الى أن هذا التصريح قديم وهو أتى ردا على فيديو كان عرض سابقا وتضمن مغالطات وافتراءات عدة، في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري".