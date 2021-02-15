لبنان

دياب استقبل وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي

Lebanon 24
15-02-2021 | 16:59
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي ضم السادة نزيه جباوي، حسين جواد، جورج نصر، نوال نصر وعصام عزام.
وبعد اللقاء صرح جباوي فقال: "عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبخاصة المواد 105 و106 و107 وبعض المواد الأخرى التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها. تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر. عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكلٍ مفصل وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا".
 
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