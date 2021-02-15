فهمي يتابع ملف النازحين السوريين

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه بالوزارة، قبل ظهر اليوم، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR أياكي إيتو في زيارة تعارف، وعرض معه لاوضاع النازحين السوريين في لبنان، وشؤونا ذات اهتمام مشترك.