اتصالٌ بين الحريري وبوغدانوف: تشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ اتصالاً هاتفياً جرى اليوم بين الرئيس المكلّف، سعد الحريري، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.وأشار البيان إلى أنّ الحديث "تناول خلال الاتصال مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمرّ بها لبنان"، مضيفاً أنّه "جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون".