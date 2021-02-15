لبنان

اتصالٌ بين الحريري وبوغدانوف: تشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:18
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ اتصالاً هاتفياً جرى اليوم بين الرئيس المكلّف، سعد الحريري، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأشار البيان إلى أنّ الحديث "تناول خلال الاتصال مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمرّ بها لبنان"، مضيفاً أنّه "جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون". 
 
 
كما تناول الطرفان "مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض "كورونا" بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت".
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