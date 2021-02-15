لبنان

بلدة لبنانية خالية من كورونا

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:13
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أصدرت بلدية قرطبا بيانا قالت فيه:
 
"تبعا لمؤشّر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة، سجّلت بلدة قرطبا صفر اصابات بكورونا خلال ال14 يوما السابقين وبالتالي اصبحت خالية من الوباء تماماً.
ان هذا المحصلة ليست سوى نتيجة العمل الدؤوب والجهد الجبّار الذي قامت به بلدية قرطبا وخلية الأزمة منذ بداية الوباء، وكانت سبّاقة في تأمين كافة مستلزمات التصدّي لتفشّيه منذ شهر تمّوز الفائت وقامت بحينه بكافة الخطوات التي توصي بها وزارة الصحة وتطلبها من البلديات بيومنا هذا.
آملين من ابناء البلدة التقيّد الدائم بتوجيهات البلدية وخلية الأزمة ليصار الى المحافظة على هذا الانجاز وحماية انفسنا وأهلنا ومجتمعنا من موجات الانتشار المحتملة في المستقبل القريب".
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