لبنان

"الكتلة الوطنية": الرئاستان الأبرز في الدولة والمولَجتان إنقاذ البلد عديمتا المسؤولية والقدرة

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:23
A-
A+
Doc-P-794123-637490068611316568.png
Doc-P-794123-637490068611316568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت "اللجنة التنفيذية" في "حزب الكتلة الوطنية اللبنانيّة" إجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، وصدر عنها البيان التالي:
"تبيّن من خطاب الرئيس المكلّف سعد الحريري الأخير وردّات الفعل عليه أنّها تشكّل كلّها هرطقات دستوريّة، من مطلب الثلث المعطّل وصولاً إلى تعيين كل زعيم طائفي ممثّليه في الحكومة. إنّما الغريب في هذه المهزلة هو المطالبة بحكومة "مستقلين" شرط أن يكونوا "معيّنين من السياسيّين"! والأغرب من ذلك، المعركة على حقيبة وزارة العدل، في وقت يُطالب الجميع "بسلطة قضائيّة مستقلة"! وكذلك على وزارة المال والبلد في حالة إفلاس بعد تخلّفه عن تسديد مستحقاته! والنتيجة، أنّ تحالف أمراء الحرب وزعماء الطوائف، بعد أن خرّب البلد وجوّع الشعب، أصبح عاجزاً عن تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
 
وهذا ما يؤكّد من جديد صحّة مطلب الثورة بتأليف حكومة مستقلة عن أحزاب الطوائف، من اختصاصيّين مع صلاحيات استثنائيّة لوقف الانهيار والبدء بإرساء الدولة المدنيّة، دولة المواطنة حيث المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
 
أمّا في مجزرة 4 آب، فمن الضروري إستكمال التحقيقات وبوتيرة أسرع، كي لا يبقى المجرمون من دون محاسبة، ذلك أنّ هذه المعركة باتت من معارك اللبنانيّات واللبنانيّين الأساسيّة، ولن يردعنا شيء عن المطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة.
 
وأخيراً، في مسألة لقاحات كورونا، وعلى الرغم من الاستعراضات الإعلامية والإنجازات الوهميّة التي تغنّى بها المسؤولون بعد أن بات لبنان من بين الدول الأخيرة التي تُطلِق عمليّة التلقيح. إلا أنّنا نغتنم هذه المناسبة لدعوة المواطنين أهلنا إلى وجوب التسجّل في أسرع وقت لتلّقي اللقاح نظراً إلى أهميّة هذه الخطوة للخروج من هذه المحنة الصحّية والوطنيّة".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2021-02-15
17:31 | 2021-02-15
17:20 | 2021-02-15
17:18 | 2021-02-15
17:13 | 2021-02-15
17:06 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website