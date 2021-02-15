لقاح "فايزر" آمن و فعّال....اليكم كل ما يجب ان تعرفوه عنه





اللقاح "فايزر" الآتي من الولايات المتحدة الأميركية في زمن الجدل العقيم ما بين التوجه شرقا أو غربا، اختارته وزارة الصحة العامة، نظرا إلى كونه من أول اللقاحات المتوافرة عالميا، بالاضافة الى معايير الجودة المتوافرة فيه والتي نوهت بها منظمة الصحة العالمية.



وسط هذا الانشغال والترقب والتردد، لم تتردد الجهات المعنية في اعتماد "بروباغندا" دعائية منذ لحظة الوصول، مرورا بتلقيح الفكاهي "أبوسليم الطبل"، فصورة الوحدة الاسلامية المسيحية في اللقاح، وصولا الى الانطلاقات المناطقية لعملية التلقيح.



بعيدا عن هذا الصخب، هل "فايزر" هو الافضل؟ وهل المخاوف عند المواطن اللبناني مبررة؟ ينشغل اللبنانيون منذ مساء السبت الفائت بأخبار اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي حط رحاله بعد طول انتظار في مطار رفيق الحريري الدولي.اللقاح "فايزر" الآتي من الولايات المتحدة الأميركية في زمن الجدل العقيم ما بين التوجه شرقا أو غربا، اختارته وزارة الصحة العامة، نظرا إلى كونه من أول اللقاحات المتوافرة عالميا، بالاضافة الى معايير الجودة المتوافرة فيه والتي نوهت بها منظمة الصحة العالمية.وسط هذا الانشغال والترقب والتردد، لم تتردد الجهات المعنية في اعتماد "بروباغندا" دعائية منذ لحظة الوصول، مرورا بتلقيح الفكاهي "أبوسليم الطبل"، فصورة الوحدة الاسلامية المسيحية في اللقاح، وصولا الى الانطلاقات المناطقية لعملية التلقيح.بعيدا عن هذا الصخب، هل "فايزر" هو الافضل؟ وهل المخاوف عند المواطن اللبناني مبررة؟







الفايزر افضل الموجود



يوضح رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأميركية والإختصاصي في طب الأطفال البروفسور غسان دبيبو ان اللقاح الذي نطلق عليه تسمية "فايزر" هو بالاساس من تصنيع شركة "بيوانتكت" الألمانية، التي تعود ملكيتها الى باحثين من أصول تركية، لكن لصغر حجم وامكانات الشركة، تم التصنيع والتوزيع عبر "فايزر" وذلك ابتداء من نيسان 2020.



هذه الشركة تعمل على هذا النوع من اللقاحات (RNA) منذ فترة طويلة، أكثر من 12 سنة، من هنا لا يمكن الحديث عن تسرع في اصدارهذا اللقاح.



لكن يمكن الحديث عن تغيير وجهة استعمال اللقاح، اذ ان الهدف من تطويره كان لمحاربة مجموعة من الامراض السرطانية، فتحول الى المدافع الأول في وجه جائحة العصر كورونا.



تقنيا، لقاح فايزر هو عبارة عن شيفرة (RNA)،اي جزء معدل من الفيروس ( يتم تعديله حتى يتحلى بعنصرالأمان)، عبره يقوم الجسم بتصنيع "البروتيين الشوكي" وهو البروتيين المفتاح الذي يستخدمه كورونا لاقتحام الخلايا.



بالتالي يهدف اللقاح الى تصنيع "البروتيين الشوكي" في خلايا المتلقح، ليهاجمه جهاز المناعة، مما يؤدي الى تحلل ال RNA والبروتين الناتج عن اللقاح فيقوم جهاز المناعة بتحفيظ هذه العملية في ذاكرته، مما يجعل متلقي اللقاح قادرا على مواجهة فيروس كورونا، و هذه هي الطريقة التقليدية المتبعة في مختلف اللقاحات التي عرفناها عبر التاريخ.



ما يميز "فايزر" في هذا الصدد هو استخدامه للجزئيات من الفيروس وليس كل الفيروس ما يجعل نسبة أمانه مرتفعة لاسيما اننا لا نعرف كل المعطيات عن Covid_19.



وعملية التلقيح عبر "فايزر" تتم على مرحلتين تفصل بينهما 3 أسابيع، وذلك حتى يتمكن المتلقح من أخذ الكمية اللازمة بصورة آمنة وفعاّلة.







الجسم الطبي المتطوع



على صعيد البروتوكل والأداء اللوجستي في لبنان، يعتبر دبيبو انه من المبكر جدا الحكم على عملية التلقيح، اذ انها تخضع لعدة عوامل منها خارجية متمثلة ببعض المشاكل التي قد تطرأ على صعيد تصنيع وتوزيع اللقاح، والتجارب تؤكد امكانية حدوثها، ومنها داخلية، و للأسف في لبنان قد تلعب عدة عوامل، كالوضع السياسي والمالي، دورا سلبيا في هذا المجال .



اليوم نقوم باعتماد مستشفى رفيق الحريري مركزا وحيدا لتخزين اللقاح ومنه يتم التوزيع على بقية المراكز.



وفي الصورة التي شهدناها خلال اليومين الأخيرين يمكن التأكيد ان الكادر الطبي والتمريضي في لبنان يتمتع بجهوزية متقدمة جدا، وهنا لا بد من الاشارة الى ان معظم الممرضات والممرضين عملوا بصفة متطوعين يومي السبت والأحد لتفادي اي مشكلة في اطلاق عملية التلقيح. الفايزر افضل الموجوديوضح رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأميركية والإختصاصي في طب الأطفال البروفسور غسان دبيبو ان اللقاح الذي نطلق عليه تسمية "فايزر" هو بالاساس من تصنيع شركة "بيوانتكت" الألمانية، التي تعود ملكيتها الى باحثين من أصول تركية، لكن لصغر حجم وامكانات الشركة، تم التصنيع والتوزيع عبر "فايزر" وذلك ابتداء من نيسان 2020.هذه الشركة تعمل على هذا النوع من اللقاحات (RNA) منذ فترة طويلة، أكثر من 12 سنة، من هنا لا يمكن الحديث عن تسرع في اصدارهذا اللقاح.لكن يمكن الحديث عن تغيير وجهة استعمال اللقاح، اذ ان الهدف من تطويره كان لمحاربة مجموعة من الامراض السرطانية، فتحول الى المدافع الأول في وجه جائحة العصر كورونا.تقنيا، لقاح فايزر هو عبارة عن شيفرة (RNA)،اي جزء معدل من الفيروس ( يتم تعديله حتى يتحلى بعنصرالأمان)، عبره يقوم الجسم بتصنيع "البروتيين الشوكي" وهو البروتيين المفتاح الذي يستخدمه كورونا لاقتحام الخلايا.بالتالي يهدف اللقاح الى تصنيع "البروتيين الشوكي" في خلايا المتلقح، ليهاجمه جهاز المناعة، مما يؤدي الى تحلل ال RNA والبروتين الناتج عن اللقاح فيقوم جهاز المناعة بتحفيظ هذه العملية في ذاكرته، مما يجعل متلقي اللقاح قادرا على مواجهة فيروس كورونا، و هذه هي الطريقة التقليدية المتبعة في مختلف اللقاحات التي عرفناها عبر التاريخ.ما يميز "فايزر" في هذا الصدد هو استخدامه للجزئيات من الفيروس وليس كل الفيروس ما يجعل نسبة أمانه مرتفعة لاسيما اننا لا نعرف كل المعطيات عن Covid_19.وعملية التلقيح عبر "فايزر" تتم على مرحلتين تفصل بينهما 3 أسابيع، وذلك حتى يتمكن المتلقح من أخذ الكمية اللازمة بصورة آمنة وفعاّلة.الجسم الطبي المتطوععلى صعيد البروتوكل والأداء اللوجستي في لبنان، يعتبر دبيبو انه من المبكر جدا الحكم على عملية التلقيح، اذ انها تخضع لعدة عوامل منها خارجية متمثلة ببعض المشاكل التي قد تطرأ على صعيد تصنيع وتوزيع اللقاح، والتجارب تؤكد امكانية حدوثها، ومنها داخلية، و للأسف في لبنان قد تلعب عدة عوامل، كالوضع السياسي والمالي، دورا سلبيا في هذا المجال .اليوم نقوم باعتماد مستشفى رفيق الحريري مركزا وحيدا لتخزين اللقاح ومنه يتم التوزيع على بقية المراكز.وفي الصورة التي شهدناها خلال اليومين الأخيرين يمكن التأكيد ان الكادر الطبي والتمريضي في لبنان يتمتع بجهوزية متقدمة جدا، وهنا لا بد من الاشارة الى ان معظم الممرضات والممرضين عملوا بصفة متطوعين يومي السبت والأحد لتفادي اي مشكلة في اطلاق عملية التلقيح.