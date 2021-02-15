16
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ما جديد أوضاع "كورونا" في السجون؟!
Lebanon 24
15-02-2021
|
17:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1 - وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 716 حالة من أصل العدد الإجمالي 851 حالة إيجابية، بعد إجراء 3131 فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، وحالتان أدخلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
2 - 93 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.
3 - في سجني نساء بعبدا وزحلة، وبعد إجراء عدد من فحوص (PCR) تم تشخيص 67 حالة إيجابية في الأول و8 حالات إيجابية في الثاني.
4 - حالتان إيجابيتان في نظارة فصيلة المنية.
5 - في نظارات وحدة الشرطة القضائية، أجريت فحوص (PCR Tests) خلال ال24 ساعة المنصرمة، وتبين وجود حالتين إيجابيتين.
6 - أما بالنسبة الى نظارات وحدة شرطة بيروت، 7 حالات إيجابية في نظارة فصيلة ميناء الحصن.
تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد الى هذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".
تابع
الأكثر قراءة
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
21:48 | 2021-02-14
14/02/2021 09:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:10 | 2021-02-14
14/02/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:45 | 2021-02-15
الجيش: استئناف توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ
19:42 | 2021-02-15
مكتب عكر: الجيش يوزع المساعدات للأكثر حاجة وفق بيانات من مؤسسات الدولة
19:24 | 2021-02-15
إطلاق نار عند الحدود الجنوبية.. هذا ما حصل
18:59 | 2021-02-15
لأول مرة منذ أسابيع: إصابات "كورونا" تنخفض في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
18:43 | 2021-02-15
وسط زحمة السير.. سجينان يهربان من سيارة قوى الأمن!
18:31 | 2021-02-15
إلى اللبنانيين: اضطرابات قد تطال شبكة الإنترنت قريباً.. إليكم التفاصيل
فيديو
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact