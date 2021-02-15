لبنان

ما جديد أوضاع "كورونا" في السجون؟!

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:31
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صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1 - وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 716 حالة من أصل العدد الإجمالي 851 حالة إيجابية، بعد إجراء 3131 فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، وحالتان أدخلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

2 - 93 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.

3 - في سجني نساء بعبدا وزحلة، وبعد إجراء عدد من فحوص (PCR) تم تشخيص 67 حالة إيجابية في الأول و8 حالات إيجابية في الثاني.

4 - حالتان إيجابيتان في نظارة فصيلة المنية.

5 - في نظارات وحدة الشرطة القضائية، أجريت فحوص (PCR Tests) خلال ال24 ساعة المنصرمة، وتبين وجود حالتين إيجابيتين.

6 - أما بالنسبة الى نظارات وحدة شرطة بيروت، 7 حالات إيجابية في نظارة فصيلة ميناء الحصن.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد الى هذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".
 
 
 
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