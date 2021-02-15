لبنان

نهرا: لاتخاذ الاجراءات تحسبا للعاصفة الثلجية

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:36
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 أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما حمل الرقم 2021/3، طلب فيه من المراجع المعنية اتخاذ كافة الاجراءات الاحتياطية والوقائية تحسبا للعاصفة الثلجية المرتقبة، وجاء في نص التعميم:
"لاتخاذ كافة الاجراءات الاحتياطية والوقائية تحسبا للعاصفة الثلجية المرتقبة. حيث إن معطيات الارصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني تشير الى ترقب وصول عاصفة ثلجية شديدة البرودة مصحوبة بهبوب رياح قوية وتدن في درجات الحرارة وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 19/2/2021 لغاية يوم الاثنين 22/2/2021، مع توقع لتساقط ثلوج قد يلامس 500 متر خاصة في الفترات المسائية، لذلك،

يطلب الى قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية وجانب القائمقامين وبلديات واتحادات بلديات الشمال والمصلحة الاقليمية للاشغال ومراكز الصليب الاحمر والدفاع المدني ودائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال، كل ضمن نطاق اختصاصه، البقاء على جهوزية تامة للتدخل لمساعدة المواطنين عند الضرورة ولمواجهة كافة المستجدات او الاحداث الطارئة التي قد تنجم عن هذه العاصفة الثلجية مع التشدد باتخاذ كافة الاجراءات الاحتياطية والوقائية تحسبا لوقوع اي حوادث او اضرار، لا سيما في المناطق والقرى الجبلية الاكثر تأثرا.

كما يطلب من كافة المواطنين التقيد بتوجيهات قوى الامن الداخلي اثناء سلوك الطرقات الجبلية والتجهز بالسلاسل المعدنية اللازمة، وتفادي التنقل اثناء اشتداد العاصفة حفاظا على سلامتهم".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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