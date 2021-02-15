لبنان

اصطدام سيارة بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - زغرتا

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:53
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وقع حادث سير بين 3 سيارات وانحراف واحدة واصطدامها بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - قضاء زغرتا، فيما أشارت المعلومات إلى إصابة شخص، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24". 
 
 
 
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