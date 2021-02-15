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لبنان
اصطدام سيارة بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - زغرتا
Lebanon 24
15-02-2021
|
17:53
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وقع حادث سير بين 3 سيارات وانحراف واحدة واصطدامها بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - قضاء زغرتا، فيما أشارت المعلومات إلى إصابة شخص، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
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