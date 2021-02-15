اصطدام سيارة بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - زغرتا

وقع حادث سير بين 3 سيارات وانحراف واحدة واصطدامها بنقطة للجيش على طريق عام مجدليا - قضاء زغرتا، فيما أشارت المعلومات إلى إصابة شخص، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".