لبنان

مجهولون يسرقون محتويات مدرسة جمعية العمل النسوي للتدريب المهني بالتبانة

Lebanon 24
15-02-2021 | 18:14
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تعرضت مدرسة "جمعية العمل النسوي للتدريب المهني" في طرابلس - التبانة إلى تحطيم وتكسير مختلف محتوياتها، بعدما تعرضت لعملية سطو وسرقة شملت الأدوت واللوازم والمشاغل والماكينات الخاصة لتعليم وتدريب فتيات المنطقة.
 
 

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مدرسة

التبانة

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