مجهولون يسرقون محتويات مدرسة جمعية العمل النسوي للتدريب المهني بالتبانة

تعرضت مدرسة "جمعية العمل النسوي للتدريب المهني" في طرابلس - التبانة إلى تحطيم وتكسير مختلف محتوياتها، بعدما تعرضت لعملية سطو وسرقة شملت الأدوت واللوازم والمشاغل والماكينات الخاصة لتعليم وتدريب فتيات المنطقة.