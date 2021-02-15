في أنفة.. دهم تجار السوق السوداء للاسمنت

دهمت دورية من مفتشي حماية المستهلك في مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال تجار السوق السوداء للاسمنت عند مدخل احدى الشركات، بمؤازرة من مكتب امن الدولة في انفة، وتم تنظيم محاضر بالمخالفين.