لبنان

في أنفة.. دهم تجار السوق السوداء للاسمنت

Lebanon 24
15-02-2021 | 18:17
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دهمت دورية من مفتشي حماية المستهلك في مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال تجار السوق السوداء للاسمنت عند مدخل احدى الشركات، بمؤازرة من مكتب امن الدولة في انفة، وتم تنظيم محاضر بالمخالفين.
 
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