إلى اللبنانيين: اضطرابات قد تطال شبكة الإنترنت قريباً.. إليكم التفاصيل

أعلنت هيئة "أوجيرو" أنّ كابل " IMEWE" سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غداً الثلاثاء لمدّة قد تتجاوز الـ24 ساعة، مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.