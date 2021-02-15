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لبنان
إلى اللبنانيين: اضطرابات قد تطال شبكة الإنترنت قريباً.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-02-2021
|
18:31
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أنّ كابل "
IMEWE" سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غداً الثلاثاء لمدّة قد تتجاوز الـ24 ساعة، مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.
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