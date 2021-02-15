وسط زحمة السير.. سجينان يهربان من سيارة قوى الأمن!

تمكّن سجينان كانا داخل سيارة لقوى الأمن الداخلي في منطقة برج العرب، من الفرار إلى مكانٍ مجهول.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء توقف الآلية التابعة لفصيلة درك مشمش - مخفر برقايل، في برج العرب بسبب زحمة السير، تمكّن سجينان كانا داخل السيارة من فتح الأبواب والفرار.