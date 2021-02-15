إطلاق نار عند الحدود الجنوبية.. هذا ما حصل

‏اطلق احد جنود العدو الاسرائيلي 3 طلقات في الهواء، في موقع العباد العسكري شرق بلدة ‎حولا، لإرهاب شبان من البلدة كانوا بالقرب من الخط الأزرق مقابل الموقع.