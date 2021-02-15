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لبنان
إطلاق نار عند الحدود الجنوبية.. هذا ما حصل
Lebanon 24
15-02-2021
|
19:24
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اطلق احد جنود العدو الاسرائيلي 3 طلقات في الهواء، في موقع العباد العسكري شرق بلدة حولا، لإرهاب شبان من البلدة كانوا بالقرب من الخط الأزرق مقابل الموقع.
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