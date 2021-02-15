لبنان

مكتب عكر: الجيش يوزع المساعدات للأكثر حاجة وفق بيانات من مؤسسات الدولة

Lebanon 24
15-02-2021 | 19:42
A-
A+
Doc-P-794159-637490150971819150.jpg
Doc-P-794159-637490150971819150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مكتب نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر بياناً جاء فيه: 
"1- إنفاذا للقرار رقم 3 الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 31/3/2020، قام الجيش اللبناني بتوزيع المساعدة المالية وقدرها أربعماية ألف ليرة لبنانية بالاستناد الى اللوائح التي تسلمها، عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وهي تتناول الفئات الأشد فقرا من لوائح NPTP (رئاسة مجلس الوزارء) وIMPACT (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات) ومن المديرية العامة للدفاع الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة والسائقين العموميين ومصابي الألغام ومن أهالي طلاب المدارس الرسمية. وقد تم التدقيق ميدانيا باللوائح لشطب أي فرد لا تنطبق عليه المعايير الموضوعة في مجلس الوزراء.

2- قام الجيش اللبناني، على ثلاث مراحل حتى اليوم، بتوزيع مساعدات بلغ عدد المستفيدين 228021 في المرحلة الثالثة وهو بصدد توزيع المساعدات في مرحلتها الرابعة. علما أنه يودع بعد انتهاء كل مرحلة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللائحة المرتبطة بالتوزيعات المحققة. وذلك مع التأكيد بأن دوره ينحصر بالتوزيع ولا يتدخل إطلاقا في مضمون اللوائح التي يتسلمها.

3- أما بالنسبة لبرنامج الأسر الأكثر فقرا، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدت بطاقمها كل الدراسات والإحصاءات كما وفرت المنصة المعدة للتسجيل التابعة لوزارة الشؤون حصرا إعداد لوائح المستفيدين والإشراف التام عليها. وقد أنهت حتى اليوم، الزيارات الميدانية لما يقارب 28000 أسرة. وأن أي كلام عن ارتباط الدراسات والتقييم والاحصاءات بشركات خاصة وأي تلميح الى تضارب مصالح، هو عار من الصحة جملة وتفصيلا ويدخل في إطار السجالات العبثية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:06 | 2021-02-15
20:38 | 2021-02-15
20:22 | 2021-02-15
20:03 | 2021-02-15
19:47 | 2021-02-15
19:45 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website