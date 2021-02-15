لبنان

الجيش: استئناف توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ

Lebanon 24
15-02-2021 | 19:45
A-
A+
Doc-P-794161-637490151951817526.jpg
Doc-P-794161-637490151951817526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 15/2/2021 استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، فور تحويل مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية إلى خزينة الجيش بعد أن وقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم السلفة.

وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2035100000 ليرة لبنانية، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 356 وحدة سكنية موزعة في مناطق: الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة. وسيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:06 | 2021-02-15
20:38 | 2021-02-15
20:22 | 2021-02-15
20:03 | 2021-02-15
19:47 | 2021-02-15
19:42 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website