لبنان

تكسير عدد من المقاهي.. اشكال كبير في قصقص

Lebanon 24
15-02-2021 | 19:47
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شهدت منطقة قصقص إشكالاً كبيراً بين عدد من الأشخاص، تخلله تكسير لعدد من المقاهي في المنطقة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ أسباب الإشكال شخصية ولا خلفيات سياسيّة له. 
 
 
 
 
 
 
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