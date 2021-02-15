تكسير عدد من المقاهي.. اشكال كبير في قصقص

شهدت منطقة قصقص إشكالاً كبيراً بين عدد من الأشخاص، تخلله تكسير لعدد من المقاهي في المنطقة.

وبحسب المعلومات، فإنّ أسباب الإشكال شخصية ولا خلفيات سياسيّة له.