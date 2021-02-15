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لبنان
تكسير عدد من المقاهي.. اشكال كبير في قصقص
Lebanon 24
15-02-2021
|
19:47
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شهدت منطقة قصقص إشكالاً كبيراً بين عدد من الأشخاص، تخلله تكسير لعدد من المقاهي في المنطقة.
وبحسب المعلومات، فإنّ أسباب الإشكال شخصية ولا خلفيات سياسيّة له.
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