لبنان

هكذا توزعت إصابات كورونا على المناطق

Lebanon 24
15-02-2021 | 20:22
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صدر جدول توزع إصابات كورونا الجديدة وفقاً للمناطق والقرى اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت تسجيل 1739 إصابة جديدة إضافة الى 44 حالة وفاة.
 
 
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