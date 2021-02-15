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لبنان
هكذا توزعت إصابات كورونا على المناطق
Lebanon 24
15-02-2021
|
20:22
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صدر جدول توزع إصابات كورونا الجديدة وفقاً للمناطق والقرى اللبنانية.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت تسجيل 1739 إصابة جديدة إضافة الى 44 حالة وفاة.
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