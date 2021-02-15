هكذا توزعت إصابات كورونا على المناطق

صدر جدول توزع إصابات كورونا الجديدة وفقاً للمناطق والقرى اللبنانية.



وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت تسجيل 1739 إصابة جديدة إضافة الى 44 حالة وفاة.