لبنان

الأبيض يكشف...هل من عوارض على من تلقى لقاح كورونا؟

Lebanon 24
15-02-2021 | 20:38
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أشار رئيس مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس أبيض، الى أن "الأمور تسير بشكل جيد وذلك بعد انقشاع اليوم الثاني من عملية التلقيح، الذي تطبق بالأغلب اليوم على الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى".

وأعلن عن أن "400 طبيب وممرض وعامل أخذوا اللقاح اليوم والأمور جيدة حتى الساعة ولا عراقيل، وحتى الآن أغلب من سجل طلبا للحصول على اللقاح أخذه، وأي غياب نتصل بالشخص أو بغيره من المسجلين لأخذ اللقاح لأنه إن تحضر له فترة حياة معينة وإن لم يستعمل يفقد صلاحيته".

وعن العوارض، أكد الأبيض أن "من تلقى الأمس واليوم لا عوارض عليه تذكر، فقط بعض الحساسية الخفيفة وشخص تعرض لحرارة وكلها نعتبرها عوارض بسيطة جدا".
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