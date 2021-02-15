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لبنان
معلوف: "الحريري كشف حالو"
Lebanon 24
15-02-2021
|
21:06
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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف عبر "تويتر" قائلاً: "اثبت الحريري من خلال كشفه عن الورقة الملونة المتضمنة اسماء لـ22 حقيبة ومن جميع الطوائف ان رئيس الجمهورية يتعاطى بموضوع التشكيل بشمولية وبحسب المادة 53 من الدستور.
اما مفاوضة الرئيس على 5 او 6 وزراء من اصل 18 فهي المحاصصة بالذات وهي ضرب لحكومة الاختصاصيين المستقلين، هو كشف حالو".
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