معلوف: "الحريري كشف حالو"

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف عبر "تويتر" قائلاً: "‏اثبت الحريري من خلال كشفه عن الورقة الملونة المتضمنة اسماء لـ22 حقيبة ومن جميع الطوائف ان رئيس الجمهورية يتعاطى بموضوع التشكيل بشمولية وبحسب المادة 53 من الدستور.



‏اما مفاوضة الرئيس على 5 او 6 وزراء من اصل 18 فهي المحاصصة بالذات وهي ضرب لحكومة الاختصاصيين المستقلين، هو كشف حالو".