لبنان

السفارة الفرنسية تقدم 2108 حصة غذائية للجيش

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:15
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 15/2/2021 تم توقيع إتفاقية تقدِّم بموجبها السفارة الفرنسية هبة عينية عبارة عن 2108 حصة غذائية قيمتها 60 ألف دولار أميركي، لصالح الجيش اللبناني لتوزيعها على العسكريين".
 
 
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