السفارة الفرنسية تقدم 2108 حصة غذائية للجيش

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 15/2/2021 تم توقيع إتفاقية تقدِّم بموجبها السفارة الفرنسية هبة عينية عبارة عن 2108 حصة غذائية قيمتها 60 ألف دولار أميركي، لصالح الجيش اللبناني لتوزيعها على العسكريين".

