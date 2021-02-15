لبنان

هل سيتوقف معمل دير عمار عن العمل الليلة؟

Lebanon 24
15-02-2021 | 22:30
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ينتهي منتصف هذه الليلة عقد الشركة المشغلة لمعملي ديرعمار والزهراني "برايم ثاوث"، الأمر الذي سيضع المعمل أمام خطر توقف تشغيله.
وبعد الاتصالات التي حصلت مساء امس بين الحكومة اللبنانية والشركة المشغلة، تم الاتفاق على استمرار العمل بالمعامل لحين الوصول الى اتفاق حول الموضوع المالي لتمديد العقد بين شركة كهرباء لبنان والشركة المشغلة.
ومع هذا، أرسلت الشركة المشغلة برايم ثاوث الى نقابة عمال العمال والمستخدمين في معمل ديرعمار البيان التالي: "بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى استفساراتكم حول موضوع استمرارية عقود العمل مع الشركة في معمل دير عمار، نعلمكم بأن الشركة تبحث وبشكل يومي موضوع تمديد العقد مع مؤسسة كهرباء لبنان وتشغيل معمل دير عمار، وطالما ان الشركة تقوم بكافة اعمالها والموظفون يداومون ويقومون بكافة المهام الملقاة على عاتقهم، تكون جميع حقوقهم ومستحقاتهم محفوظة كالمعتاد لغاية إخلاء الشركة لموقع العمل، على أن يصار الى توقيع عقود جديدة مع جميع العمال والموظفين في حال تمديد العقد مع مؤسسة كهرباء لبنان".
 
 
 
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