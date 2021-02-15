هل سيتوقف معمل دير عمار عن العمل الليلة؟

ينتهي منتصف هذه الليلة عقد الشركة المشغلة لمعملي ديرعمار والزهراني "برايم ثاوث"، الأمر الذي سيضع المعمل أمام خطر توقف تشغيله.

وبعد الاتصالات التي حصلت مساء امس بين الحكومة اللبنانية والشركة المشغلة، تم الاتفاق على استمرار العمل بالمعامل لحين الوصول الى اتفاق حول الموضوع المالي لتمديد العقد بين شركة كهرباء لبنان والشركة المشغلة.