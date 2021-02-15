لبنان

البزري: المواطن لا يحق له أن يختار نوع اللقاح

Lebanon 24
15-02-2021 | 22:45
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قال رئيس "اللجنة الوطنية لادارة ملف اللقاحات في لبنان" الدكتور عبد الرحمن البزري أنه "اعطينا المواطن حق اختيار مركز التلقيح لكن لا حق له ان يختار نوع اللقاح"، مضيفا "كذلك اعطينا المرضى حرية التشاور مع الطبيب الخاص".

وفي حديث للـLBCI، أوضح البزري أن "لبنان هو البلد الوحيد الذي تمكن من الحصول على اللقاح بفعل قرض البنك الدولي".

وتابع " خياراتنا كلها مفتوحة أمام أي لقاح ينال موافقة منظمة الصحة العالمية أو الـ FDA وتكون نسبة فعاليته عالية ومثبتة عملياً"، موضحا أنه "سيتم تجميع ما لا يقل عن 400 او 500 الف جرعة تقدمة قطاعات لبنانية وستقوم الدولة بالتفاوض للحصول على اللقاح في حين التمويل سيكون مصدره القطاعات نفسها".
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