ضحية جديدة لكورونا من الجسم الطبي

توفي الدكتور النسائي نعيم ملو متاثراً بمضاعفات إصابته بكورونا التي أدخلته بغيبوبة.والراحل هو من زحلة وابن عم الدكتور سمير ملو الذي توفي قبل يومين بسبب الفيروس.