محاولة سرقة دراجة نارية في طرابلس.. والمخابرات تصل في الوقت المناسب

أطلقت دورية تابعة لمخابرات الجيش في طرابلس بالقرب من سنترال الميناء أعيره نارية اثناء الاشتباه بشخصين يقومان بسرقه دراجه نارية فأوقفت شخص فيما استطاع الاخر من الفرار.

هذا وتم حجز دراجة نارية ومسدس حربي.