"التيّار الحرّ" لا يريد المبادرة الفرنسية

كشفت مصادر عليمة أن "فريق العهد ومن خلفه "التيار الوطني الحر" لا يريدان المبادرة الفرنسية، وإلا لكانا سهلا مهمة الرئيس المكلف، بالتخلي عن الثلث المعطل، والقبول بحكومة الـ18 وزيراً. وطالما أن العهد ومن معه متمسك بشروطه وفي مقدمها الحصول على هذا الثلث، فإن لا أمل بولادة الحكومة في وقت قريب، بانتظار تراجع النائب باسيل عن هذا المطلب الذي يعرقل عملية التأليف، بعدما بدا الرئيس المكلف حاسماً في رفضه الاستجابة للمطلب العوني، وتأكيده على عدم الاعتذار.

وشدّدت عبر "السياسة" الكويتية على أن "الرئيس الحريري يدرك أن اعتذاره يقدم هدية على طبق من ذهب، للفريق الحاكم لوضع يده كلياً على مؤسسات الدولة، مع ما سينجم عن ذلك من أضرار على البلد لا يمكن حصرها، أو التكهن بنتائجها".